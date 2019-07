Playlist Thomas Mehringer

Donnerstag, 25. Juli 2019

Violent Femmes: Blister In The Sun

Album: Violent Femmes

Concord

Violent Femmes: I’m Nothing

Album: Hotel Last Resort

PIAS

Angie McMahon: Pasta

Album: Salt

AWAL Recordings

Dude York: Should’ve

Album: Falling

Hardly Art

Jetzt!:Die Welt wird größer, wenn wir sie teilen

Album: Wie Es War

Tapete

Spoon: No Bullets Spent

Album: Everything Hits At Once

Matador

YBN Cordae: Bad Idea

Album: The Lost Boy

Atlantic

NF: Time

Album: The Search

Capitol

Cuco: Feelings

Album: Para Mi

Interscope

Bryony Jarman-Pinto: Saffran Yellow

Album: Cage And Aviary

Tru Thoughts

Mono/Poly: Hell Is In

Album: Monatomic

Naymlis

Mono/Poly feat. Kaytranada: Dive Out

Album: Monatomic

Naymlis

Firnwald: What We’ve Learned From This

Album: Crimson Water Park

Firnwald