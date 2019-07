Playlist Roderich Fabian

Dienstag, 02. Juli 2019

Jesca Hoop feat. Kate Stables & Justis: Outside Of Eden

Album: Stonechild

Memphis Industries

Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Dolly Parton: Do I Ever Cross Your Mind?

Album: Trio II

Asylum

Daughter of Swords: Shining Woman

Album: Dawnbreaker

Bella Union

Jade Jackson: Secret

Album: Wilderness

ANTI

Bad Tones: Moon Song

Album: Is It Good Enough?

State 51

Pink Floyd: Fearless

Album: Meddle

Harvest

Tim Presley’s White Fence: Indisposed

Album: I have To Feed Larry’s Hawk

Drag City

Andreas Dorau: Schwierigkeiten

Album: Das Wesentliche

Tapete

Sarasara: Tinker Toy

Album: Orgone

One Little Indian

Adamski: Killer

Single

MCA

Sid Le Rock: Speak Sweetly

Album: Scenic Route

Hafendisko

Gucci Mane: Upgrade

Album: Delusions Of Grandeur

Atlantic

Ark Noir: A Dystopian Society

Album: Tunnel Vision

Yellowbird