Playlist Ann-Kathrin Mittelstraß

Mittwoch, 05. Juni 2019

park hye jin: I Don’t Care

Album: If U Want It

https://parkhyejin.bandcamp.com/releases

Yaeji: Raingurl

Album: EP 2

GM137

park hye jin: If You Want It

Album: If U Want It

https://parkhyejin.bandcamp.com/releases

Peggy Gou: Starry Night

Album: Single

Gudu Records

Peggy Gou: Hungboo

Album: DJ Kicks

Studio K7

Brandt Brauer Frick: Pretend

Album: Mr. Machine

Studio K7

Brandt Brauer Frick: Masse

Album: Single

Studio K7

Aries: Un Gran Puente

Album: Juramento Mantarraya

La Castanya LC62

Jackie Mendoza: Mucho Más

Album: LuvHz

Luminelle Recordings

Flavien Berger: 999999999

Album: Contre-Temps

Pan European Recording

Flavien Berger: Pamplemousse

Album: Contre-Temps

Pan European Recording