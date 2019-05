Playlist Thomas Meinecke

Freitag, 31. Mai 2019

Adrian Younge: Starlights

Album: Voices Of Gemma Instrumental LP

Linear Labs

Adrian Younge: Dreams With You

Album: Voices of Gemma Instrumental LP

Linear Labs

Flying Lotus: Yellow Belly

Album: Flamagra

Warp

Flying Lotus: More

Album: Flamagra

Warp

Anderson Paak: 6 Summers

Album: Oxnard

Aftermath Entertainment

Anderson Paak: Headlow

Album: Oxnard

Afternath Entertainment

Clear Soul Forces: Swordplay (Nameless Remix)

Album: Still

Fat Beats

Clear Soul Forces: They Shootin

Album: Still

Fat Beats

DJ Muggs & Roc Marciano: White Dirt

Album: Kaos

Soul Assassins

DJ Muggs & Roc Marciano: The E Train

Album: Kaos

Soul Assassins

Freddie Gibbs & Madlib: Bandana Instrumental

Album: Flat Tummy Tea / Bandana

Madlib Invazion

N.E.R.D.: Lemon

Album: No One Ever Really Dies

Columbia

N.E.R.D.: Everybody Nose

Album: Seeing Sounds

Universal