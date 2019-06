Playlist Karl Bruckmaier

Samstag, 01. Juni 2019

Bill Frisell & Thomas Morgan: Save The Last Dance For Me

Album: „Epistrophy“

ECM

Johnny Adams: There Is Always One More Time

Album: „…sings Doc Pomus“

Zensor

Dr. John: City Lights

Album: „City Lights“

A&M

David Bowie: Don’t Let Me Down & Down

Album: „Black Tie White Noise“

Arista

Lester Bowie: Crazy

Album: „Avant Pop“

ECM

Art Ensemble of Chicago: We Are On The Edge

Album: „We Are On The Edge“

PI Recordings

Art Ensemble of Chicago: Oasis At Dusk

Album: „We Are On The Edge“

PI Recordings

Eric Dolphy: Music Matador

Album: „Musical Prophet“

Resonance

Spirit Fest: Bye Bye

Album: „Anohito“

Morr Music