Playlist Klaus Walter

Dienstag, 28. Mai 2019

Jamila Woods: Baldwin

Album: Legacy! Legacy!

Jagjaguwar

Jamila Woods ft. Nitty Scott: Sonia

Album: Legacy! Legacy!

Jagjaguwar

Sons Of Kemet: The Long Night Of Octavia E.Butler

Album: Lest We Forget What We Came Here To Do

Naim Jazz

Sons Of Kemet: My Queen Is Angela Davis

Album: Your Queen Is A Reptile

Impulse!

Jamila Woods ft. Nitty Scott: Basquiat

Album: Legacy! Legacy!

Jagjaguwar

Rammelzee Vs. K-Rob: Beat Bop

Album: Jean Michel Basquiat Downtown 81

Virgin

The Special AKA: Free Nelson Mandela

Album: Free Nelson Mandela

Chrysalis

Wu Tang Clan: Can It Be All So Simple

Album: Enter The Wu Tang Clan

RCA, Loud Records, Wu-Tang Records

Gladys Knight: The Way We Were

Album: Best Of Gladys Knight & The Pips

Columbia

Jamila Woods: Betty (For Boogie)

Album: Legacy! Legacy!

Jagjaguwar