20. Februar 1943 Der Vulkan Paricutín entsteht

Montag, 20. Februar 2023 Autor(in): Yvonne Maier Sprecher(in): Christian Baumann Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Da bestellt man nichtsahnend sein Maisfeld, und dann das: Mitten drin ist da auf einmal ein großes Loch. Der mexikanische Bauer Dionisio Pulido, dem das Feld gehörte, dachte sich erstmal nichts dabei. Doch dann am nächsten Tag die Überraschung: Aus dem Loch rauchte es mittlerweile heraus und es war auch gar kein Loch mehr, sondern ein ganzer Riss! Ein paar Explosionen später floss aus dem auch noch heiße Lava heraus. Das war am 20. Februar 1943 in Mexiko, während des Zweiten Weltkriegs. Eine so skurrile Geschichte, dass sie trotz des Kriegsgeschehens ihren Weg in die Weltpresse fand.

Der Vulkan aus dem Nichts

Ein niegelnagelneuer Vulkan - entstanden aus dem Nichts. Nach einem Tag war der Kegel schon 10 Meter hoch. Und es gibt sogar ein Foto davon: Da steht eine Person mit einem geknoteten, roten Kopftuch und einer gemusterten Decke um die Schultern vor dem Maisfeld und blickt ihn an, den rauchenden Schlot. Benannt wurde der Vulkan nach dem Ort, den er nach und nach verschlingen sollte: Paricutín. Die Behörden waren schnell informiert und auch die Nachbarn ließen sich den Anblick nicht entgehen. Und was für ein Anblick das war. Im Sekundentakt explodierte der Vulkan, wuchs Zentimeter um Zentimeter. Nach einer Woche hatte er das Maisfeld unter sich begraben - und der Vulkan war schon 150 Meter hoch.

Die Asche legte sich über die Umgebung und die Lava kroch meterweise an das Dorf heran. Jetzt verloren auch dessen Bewohner ihre Felder, aber auch ihre Häuser und sogar die Kirche wurde von der Lava umflossen. Für Forschende war klar: Der Paricutín ist ein besonderer Vulkan. Ganz anders als der italienische Ätna zum Beispiel. Dort sammelt sich die Lava nämlich in einer Magmakammer, über Jahrhunderte hinweg, bis der Vulkan dann ausbricht. Und dann geht das Ganze von vorne los.

Literarisch verewigt

Rund um Paricutín aber steigt das Magma viel schneller auf, da gibt es keine unterirdischen Kammern, die volllaufen könnten. Lange passiert gar nichts und dann entsteht dort einfach ein neuer Vulkan wie im Zeitraffer. Wissenschaftler nennen das: monogenetischen Schlackenkegel. In dem Vulkanfeld, in dem er liegt, gibt es weitere 900 davon. In einem Jahrtausend entstehen dort auf diese Weise gleich zwei neue Vulkane.

Neun Jahre lang wuchs der Paricutín an, 1952 spuckte er das letzte Mal Lava.