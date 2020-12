24. Dezember 1871 Verdis "Aida" uraufgeführt

Ägyptische Oper

Und wer früh genug da gewesen war, hatte sich auch 10 Tage zuvor schon vom hohen kulturellen Stand des Landes überzeugen können, da war nämlich das neue Opernhaus in Kairo mit Verdis "Rigoletto" eingeweiht worden. Das einzige, was aus Ismails Sicht nicht eben ideal war: das Stück spielte in Mantua. Gab es nicht einen ägyptischen Stoff, der genug hergab für eine richtig gute Oper? Selbstverständlich, versicherte der Franzose Auguste Mariette, Gründer des ägyptischen Museums in Kairo, und verfasste flugs die Geschichte von der tragischen Liebe zwischen dem altägyptischen Feldherren Radames und der nubischen Prinzessin Aida, in der ausreichend Sklaven, Priester und Gefangene vorkamen, um ordentlich was herzugeben, ganz zu schweigen vom Triumphzug und dem Liebestod der beiden Hauptfiguren in einem Tempel am Nil. Nun galt es nur noch, Giuseppe Verdi davon zu überzeugen, die passende Musik dazu komponieren - wozu der allerdings nicht die geringste Lust hatte. Erst die Drohung, dann werde man sich eben an den Kollegen Gounod wenden oder, noch schlimmer, an Richard Wagner, stimmte ihn schließlich um, wobei wohl auch die gigantische Summe von 150.000 Goldfranken eine Rolle spielten, die Verdi forderte und prompt bekam. Für seine nationale Oper war dem Vizekönig nichts zu teuer. Das galt auch für Kostüme und Ausstattung, wo er größte historische Genauigkeit verlangte. Herstellen ließ sich sowas damals nur in Paris, und das verzögerte die Sache, die bisher recht flott gelaufen war, weil der deutsch-französische Krieg dazwischenkam.