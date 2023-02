23. Februar 1951 Der Film "Quo vadis" wird uraufgeführt

Egal und doch genial

Genial? - Nun ja ... "Aus dem Drama der Christenverfolgung wurde eine Kolossal-Show. Die darstellerischen Leistungen gehen im Löwengebrüll und Fanfarengeschmetter unter", urteilt die Filmkritik nach der Uraufführung am 23. Februar 1951 und fragt sich: "Quo vadis, Hollywood?“ Schauspieler wie Robert Taylor oder Deborah Kerr würden entweder der Primitivität des Films entsprechen, seien völlig falsch eingesetzt, oder würden sinnlos verschlissen . Also eher banal, brutal, katastrophal, egal ...

Zu jung oder zu alt?

Wer "Quo vadis?" gesehen und dann wieder vergessen hat, an Peter Ustinovs Nero kann sich jeder erinnern. Sein schauspielerisches Arsenal ist für den Film zentral, womöglich zugleich fatal für die Wahrnehmung der anderen Darsteller - zumal einige Rollen später bekannter Größen minimal sind: Sophia Loren als Statistin, sie verkörpert eine jubelnde Römerin beim Triumphzug, Elisabeth Taylor ohne Text als Christin in der Arena, und Bud Spencer schweigt stramm als Mitglied der Prätorianergarde von Kaiser Nero. Sie bleiben so wenig in Erinnerung wie die anderen 35.000 Statisten, 250 Pferde, 85 Tauben, 63 Löwen, sieben Stiere und zwei Geparden. Statt genial, brachial viel Material, das dem in den 1950er Jahren in die US-Haushalte einfallenden barbarischen Fernsehen die Macht des Hollywoodschen Imperiums vor Augen führen soll.