15. Februar 1830 Beginn des Pariser Akademiestreits

Wo hat der erste Mensch das Licht der Welt erblickt? Wahrscheinlich irgendwo in Afrika. Aber über die Einzelheiten: Da streiten die Gelehrten. Kein Wunder: Mal finden sie einen versteinerten Knochen hier, sagen wir im Tschad, mal einen halben Schädel ganz woanders, zum Beispiel im Süden des Kontinents. Und schon können sie die widersprüchlichsten Theorien zimmern über den Ursprung unserer Art - es war ja damals keiner dabei, der es ganz sicher wüsste. Nicht selten zoffen die Experten sich dann auch mal so richtig.

Masterbaupläne der Natur?

Uns Heutigen mag es ja einerlei sein, ob es im Tierreich sozusagen einen Master-Bauplan gibt oder eben nicht. Aber für Georges Cuvier und Etienne Geoffroy war es das keineswegs. Beide waren um die 60 und Professoren für Zoologie an verschiedenen Pariser Institutionen. Geoffroy hatte Cuvier in jüngeren Jahren diese Stelle verschafft - doch es war dann Cuvier, der zuerst zum Mitglied der Akademie berufen wurde, der leichter Beziehungen knüpfte und so an Geld kam und der seine Stellung während eines Auslandsaufenthalts von Geoffroy weiter festigte. Der wiederum versuchte wissenschaftlich zu punkten.