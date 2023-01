5. Januar 1914 Henry Ford kündigt Achtstundentag an

Mein Haus, mein Auto, meine Fernreise: Der Kapitalismus in unserer Gesellschaft ist knallhart. Kaufen, kaufen, Kohle scheffeln - schon Kinder werden angefixt, zu konsumieren. „Da hast du 5 Mark, jetzt kaufst du dir was Schönes, gell.“ Und bereits beim ersten Weihnachtsfest liegen Berge von Geschenken unterm Baum - da, wo die Kleinen eigentlich noch mit dem Glitzern und Rascheln des Papiers zufrieden sind. Aber man will ja nicht geizen. Einerseits.

Andererseits: Der Mensch ist ein soziales Wesen. In unserem Inneren wissen wir, geben ist besser als nehmen. Wir wollen sozial sein, uns in Nächstenliebe üben. Wir wollen Altruismus leben, mit anderen teilen ohne eine Gegenleistung zu erwarten. - Ein psychischer Spagat, der Hinz und Kunz im Kleinen schwerfällt. Wie viel leichter muss das doch für große Unternehmen sein? Für Autokonzerne zum Beispiel, den Symbolen des Kapitalismus schlechthin? Nur dem Geld und wohl der Kapitalgeber verpflichtet, nichts weiter.

Geben, einfach geben!

Insofern klingt es reichlich verwirrend, was am 5. Januar 1914 auf einer Pressekonferenz der Ford Motor Company passiert. Henry Ford, Chef des seinerzeit größten Automobilkonzerns der Welt, kündigt den 8-Stunden-Tag in seinem Unternehmen an. Und darüber hinaus einen geradezu revolutionären Lohn von mindestens fünf Dollar pro Tag. Bedingungen, von denen die meisten in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts nur träumen können. Der Durchschnittsarbeiter schuftet täglich zehn bis 12 Stunden, und das für nicht mal den halben Verdienst. Henry Ford - ein echter Wohltäter, wie es scheint.