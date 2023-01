1. Februar 1827 Erste Stadtpläne von London zu haben

Mittwoch, 01. Februar 2023 Autor(in): Julia Devlin Sprecher(in): Irina Wanka Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

London wuchs und wuchs. Schon 1801 war es eine Millionenstadt. Ein Vierteljahrhundert später waren noch einmal eine halbe Million Einwohner dazu gekommen, Tendenz steigend, und die Stadt dehnte sich in alle Richtungen. Spinnwebartig breiteten sich neue Straßenzüge, gar ganze Stadtviertel nach Osten und Westen, Norden und Süden aus, überwucherten die hügelige Heidelandschaft, die Äcker und Weiden, die Flussauen und Streuobstwiesen und schluckten gar manche der kleinen Dörfchen und Weiler, welche die Städter bei ihren sommerlichen Ausflügen ins ländliche Idyll gerne angesteuert hatten.

Das Labyrinth von London

Arm und reich, Glamour und Elend lagen in dieser Metropole eng beieinander, man bog um die Ecke und war in einer anderen Welt, und wo gestern noch die Kühe weideten, stand heute schon eine Fabrik. Wer sollte sich in dieser Stadt rasanten Wandels noch auskennen? Wie sich zurechtfinden, wenn ganze Flüsse plötzlich verschwanden, in unterirdische Röhren gezwungen, wenn alte Grenzen sich auflösten, aber neue dafür entstanden, wenn das Labyrinth sich weiter wand und wand?

Auftritt George Frederick Cruchley. Er hatte eine Lehre als Graveur und Kartograph gemacht und besaß in London einen Buchhandel, in dem er auch Karten verkaufte. Einen Stadtplan für London gab es noch nicht, und so entwarf er einen, detailreich, faltbar und up to date, und begann am 1. Februar 1827 mit dem Verkauf.

Weil sich London, wie bereits erwähnt, ständig veränderte und weiter wuchs und wuchs, blieb es nicht bei diesem ersten Stadtplan. Jedes Jahr gab Cruchley eine überarbeitete Version heraus, mit Erweiterungen, die auch die Docks umfassten, fügte ein Straßenregister hinzu und Hinweise auf wichtige Gebäude und Parks, und er perfektionierte die Möglichkeiten des handlichen Zusammenfaltens, zerschnitt beispielsweise die Karte in exakte Quadrate und zog sie auf Leinen.

Biographie einer Stadt