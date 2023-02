8. Februar 1874 Uraufführung von "Boris Godunow"

Kakophonie und Chaos?

Das "mächtige Häuflein"

Eine Idee, die Modest Mussorgski in seinem "Boris Godunow" konsequent verfolgte. Zum Beispiel in dem er, so wie es das "mächtige Häuflein" forderte, Elemente russischer Volksmusik in seine Oper integrierte - und somit einer Musik, die harmonisch und rhythmisch nicht nach den Gesetzen und Hörgewohnheiten europäischer "Klassik" funktioniert. Indem er dies tat, komponierte Mussorgski ein Werk, das die musikalische "Grammatik" der Zeit verletzte. Er brach Regeln, um neuen Ausdrucksmöglichkeiten die Türe zu öffnen. Aus heutiger Sicht ist "Boris Godunow" eines der sowohl eigenständigsten als auch fortschrittlichsten Werke der gesamten Operngeschichte.