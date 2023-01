Hörspiel: "Das Schloss" Warum Asterix und Obelix es in Kafkas Schloss geschafft hätten

Wir leben in Kafkaesken Zeiten. Es ist der 41. Dezember 2020. Die Zeit wird nur noch gefühlt. Der Lockdown zermürbt unser Hirn. Wir dürfen ins Großraumbüro – aber wir dürfen niemanden treffen.

Der Lockdown als Kafkaeske Erfahrung

Nun kommt der 15 Kilometer Radius. Nicht 14. Nicht 16. Irgendwo muss man die Grenze ja ziehen. Verständlich. Aber wenn man auf dem Dorf wohnt und die nächste Tankstelle 16 Kilometer entfernt ist – tja nun. Aber die moderne Bürokratie meint es ja nur gut. Das System will uns doch nur helfen. Warum kann der Mensch das nicht verstehen?

Wann immer der Mensch an der Bürokratie verzweifelt, am System und schließlich an sich selbst, dann sprechen wir von kafkaesken Zuständen. Aber die kafkaeske Welt gibt es nicht erst seit den 1920ern. Die Schöpfer von "Asterix und Obelix" wussten, dass es bereits im alten Rom kafkaesk zugehen konnte. Im Zeichentrickfilm "Asterix erobert Rom" von 1976 wollen die Helden gegen die Götter antreten – und müssen dafür unmögliche Prüfungen bestehen. Um den Wettkampf zu gewinnen, sollen sie auch den "Passierschein A 38" besorgen.