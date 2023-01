Gespräch mit Roland Reuß, Herausgeber der historisch-kritischen Franz-Kafka-Ausgabe Kafkas 'Process' als Handschrift

"Ich schreibe seit ein paar Tagen … mein regelmäßiges, leeres, irsinniges junggesellenmäßiges Leben hat eine Rechtfertigung", notiert Franz Kafka im August 1914 in sein Tagebuch. Nicht lange danach erwähnt er zum ersten Mal den Process. Der Akt des Schreibens an dem Romanfragment dokumentiert sich in der historisch-kritischen Edition, die als Grundlage für die Hörspielbearbeitung dient. Denn die Faksimiles und Transkriptionen von Kafkas Handschrift zeigen keinen linearen, abgeschlossenen Text, sondern offenbaren den Process als work in progress.