Gemeinsam Kochen trotz Corona Vier Rezepte für Familiengerichte aus aller Welt

Kalte Rote-Beete-Suppe aus Lettland

Zutaten für 4 Personen

1 Glas rote Beete (370g)

2 kleine Gurken

1 kleines Stück weißer Rettich oder 5-6 Radieschen

1 Frühlingszwiebel

1/2 Bund Dill

1 Liter Kefir

1 EL frisch geriebener Meerrettich

4 Eier

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Eier hart kochen, abschrecken und pellen. Eier, rote Beete, Gurken und Rettich in kleine Würfel schneiden und mischen. Frühlingszwiebel in Ringe schneiden, die weißen Ringe zur Gemüse-Mischung geben, die grünen für die Deko aufheben.

Meerrettich reiben und zum Gemüse geben. Kefir und ein Glas Wasser dazu gießen. Umrühren und mit Salz, Pfeffer und Rote-Beete-Wasser würzen.

Leche frita - Frittierte Milch aus Spanien

Zutaten für 1 Blech

750 ml Milch

1 Bio-Zitrone

1 Stange Zimt

1 Vanilleschote

40g Butter

80g Speisestärke

3 Eigelb

100g Puderzucker

500 ml neutrales Öl

3 Eier

100g Weizenmehl

100g normaler Zucker

1 TL Zimtpulver

Zubereitung:

Die Schale von der Zitrone dünn abschälen, die Vanilleschote auskratzen.

Von der Milch ein halbes Glas abschöpfen und beiseite stellen. Den Rest in einen Topf geben und zusammen mit Zitronenschalte, Zimt, Vanille und Butter bis kurz vor dem Siedepunkt erhitzen. Aber nicht kochen lassen! Dann den Topf vom Herd nehmen und die Milch 5 Minuten ziehen lassen.

Eier trennen und das Eigelb mit dem Puderzucker verrühren. Speisestärke in der abgeschöpften Milch auflösen, bis keine (!) Klümpchen mehr zu sehen sind. Dann zur Eigelb-Zucker-Mischung geben und gut verrühren. Die Milch absieben und zurück in den Topf geben. Dann die Eier-Zucker-Stärke-Masse mit einem Schneebesen einrühren und auf mittlerer Stufe erhitzen. Dabei ständig (!) rühren bis die Masse dick wird. Die dicke Masse in ein Backblech gießen, so dass sie etwa 1-2 cm dick ist und die Oberfläche mit Klarsichtfolie abdecken, damit sich keine Haut bildet. Den Teig mindestens 4 Stunden, besser aber über Nacht im Kühlschrank abkühlen lassen.

Die abgekühlte Masse vorsichtig aus der Form lösen und in Quadrate schneiden. Eier verquirlen und Zucker mit Zimt mischen. Die Stücke erst in Mehl wenden und dann durch die verquirlten Eier ziehen. Dann im Öl frittieren, bis sie goldfarben sind. Dann auf Küchenpapier abtropfen lassen und in der Zimt-Zucker-Mischung wenden.

Feijoada completa - Bohnenintopf aus Brasilien

Zutaten für 6-8 Personen

500g schwarze Bohnen

400-500g Bauchspeck

2 Cabanossi

4 Debreziner

500g Rippchen oder Kassler

3 Zwiebel

1-2 Knoblauchzehen

6 Lorbeerblätter

Rinderbrühe

Salz und Pfeffer

1 Tasse Maniokmehl

4 Eier

1 Bund glatte Petersilie

10-14 Kohlrabiblätter

Öl

Reis

Orangen

Zubereitung:

Bohnen mindestens über Nacht in Wasser einweichen. Dann leicht salzen und ca. 1 Stunde kochen. Den Schaum immer mal wieder abschöpfen und mit kochendem Wasser auffüllen, wenn die Bohnen nicht mehr bedeckt sind. Wenn die Bohnen fertig gekocht sind, mit einem flachen Löffel ein paar Bohnen an der Topfinnenwand zerdrücken.



Zwiebel und Knoblauch schälen und würfeln. 300g Speck würfeln, Würste in Ringe schneiden. Alles zusammen in einer Pfanne anbraten und dann zu den Bohnen geben.

Mit Salz, Pfeffer und etwas Rinderbrühe nachwürzen und für eine weitere Stunde kochen. Der Eintopf soll am Ende eine kräftige Brühe haben. Reis kochen. Eier hart kochen, schälen und würfeln.

Für die Farofa eine zerhackte Zwiebel mit 150g geschnittenem Speck anbraten. Die gewürfelten harten Eier und das Maniokmehl hinzugeben und unter Rühren rösten. Am Ende die glatte Petersilie hacken und dazugeben.

Kohlrabiblätter waschen und die einzelnen Blätter übereinander legen und dicht zusammenrollen, als würde man eine Zigarre drehen. Dann kleinschneiden und zusammen mit etwas Öl und einer klein geschnittenen Zwiebel anbraten.

Orange schälen und in Scheiben schneiden. Am Ende alles zusammen servieren – entweder nebeneinander auf den Teller oder echt brasilianisch, wie in einer Bowl.

Rendang - Kokos-Rindfleisch aus Malaysia

Zutaten für 4 Personen

500 g Rindfleisch

800 ml Kokosmilch

4 Stangen Zitronengras

2 – 4 rote Chilischoten oder 1 – 4 TL Sambal Oelek

1 Stück Galgant (ca. 2,5 cm)

1 Stück Ingwer (ca. 2,5 cm)

1 Stück Kurkuma

5 Zwiebeln

5 Knoblauchzehen

100 g getrocknete Kokosraspel

Salz

4 Limettenblätter

Reis

1 Salatgurke

Zubereitung:

Das Fleisch in Würfel schneiden. Kokosraspel in einer Pfanne ohne Fett rösten bis sie schön braun sind. Dann in einem Mörser anstampfen und beiseite stellen. Alle Gewürzzutaten zusammen in einer Küchenmaschine zerkleinern. Das Zitronengras schneidet man am besten zuerst in feine Scheibchen, bevor man es zerkleinert, damit keine langen Fasern entstehen.

Das Fleisch mit den Gewürzen und der Kokosmilch in einem beschichteten Topf mischen. Auf kleiner Flamme ohne Deckel so lange kochen, bis fast alle Flüssigkeit verkocht ist. Das kann 5-6 Stunden dauern. Währenddessen immer wieder umrühren.