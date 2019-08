Rezept Pichelsteiner Eintopf - Das Originalrezept

Der Pichelsteiner ist ein typisch bayerisches Eintopfgericht aus verschiedenen Fleisch- und Gemüsesorten. Ob es direkt in der Stadt Regen erfunden wurde, wo es alljährlich im Juli das Pichlsteinerfest gibt, oder in Kerschbaum am Büchelstein, ist nicht sicher. Hauptsache, es schmeckt!

Pichelsteinereintopf

Rezept für 4 Personen

160 g Rindergulasch aus der Keule

160 g Schweinegulasch aus der Keule

80 g Kalbgulasch aus der Keule

200 g Zwiebeln (in Streifen)

260 g Karotten (in Scheiben)

130 g Sellerie (in Würfel)

260 g Lauch (in Streifen)

600 g Kartoffeln (in Würfel)

ca. 100 g gehackte Petersilie

2 Ltr. Fleischbrühe

Gewürze: Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß

Zubereitung

Zwiebeln mit etwas Fett ein einem Topf glasig andünsten.

Rindergulasch dazugeben und etwas mit anschwitzen, ca. 1 ltr.

Fleischbrühe angießen und ca. 40 Min. bei schwacher Hitze köcheln lassen.

Deftig und fein nicht nur an Regentagen!

Als nächstes das Schweinegulasch und Kalbsgulasch dazugeben und weitere 40 Min. köcheln lassen. Dann kommen die Kartoffeln auf das Fleisch für ca. 10 Min. Karotten, Lauch, Sellerie dazugeben und weitere ca. 10 Min. köcheln lassen.

Zum Schluß wird mit Salz, Pfeffer und Paprika gewürzt. Der Pichelsteinereintopf sollte leicht sämig sein.

Als letztes die gehackte Petersilie unterrühren und servieren.



Gutes Gelingen wünscht der Pichelsteinerfestkoch Günther Prinz.