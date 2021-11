Corona-Langzeitfolgen Post-COVID-Syndrom / Long Covid

"Manche entwickeln sekundär depressive Symptome, weil sie nicht mehr leistungsfähig sind. Oder weil sie sich in der Arbeit so verausgaben, dass sie in der Freizeit gar nichts mehr machen können – und es dann natürlich zu Problemen in der Familie kommt, zum Rückzug aus dem Freundeskreis. Das kann wiederum zu einer depressiven Stimmung führen und sich auch gegenseitig hochschaukeln."