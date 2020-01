Tagesticket - Der Frühpodcast Was uns heute bewegt

Informiert in den Tag starten: mit dem Tagesticket, unserem Frühpodcast - so lang wie die Fahrt ins Büro oder die morgendliche Jogging-Runde. Per Podcast-Abo auf dem Smartphone, wenn Ihr zur Arbeit, zur Uni oder in die Schule geht.

Die neueste Folge: Cyber-Krimi um Jeff Bezos - eine IT-Forensikerin analysiert den Fall Hat ein geflügeltes Pferd Jeff Bezos in die Knie gezwungen? Eine Schadsoftware namens Pegasus soll für den Hack von Amazon-Chef Jeff Bezos Smartphone benutzt worden sein. Die Cyber-Detektivin Silvana Rößler von der Sicherheitsfirma Allgeier Core erklärt uns, wie man solchen Angriffen auf die Spur kommt. Außerdem: Ihr wollt für die ARD fünf Monate rund um den Globus unterwegs sein? Dann willkommen zur "Mission Backpacker". Und wir freuen uns weiterhin über eure Stimme beim Deutschen Podcastpreis. Hier könnt ihr direkt für uns abstimmen: https://www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts/tagesticket-der-früh-podcast/ [RSS Feed - Der Frühpodcast - Tagesticket]

Die Gesichter hinter den Stimmen - unsere Hosts:

Anna Bühler

Wie sieht deine Morgenroutine aus?

Der Wunsch: Schon vor dem alltäglichen Buzz aufstehen, mit ein paar Asanas die Sonne grüßen und ein gesundes detoxisierendes Beerenfrühstück genießen. In echt: Den ambitioniert früh gestellten Wecker in die zweiundzwanzigste Snoozeschleife schicken, irgendwann verdattert aus dem Bett stolpern und mit Brezel im Mund aufs Rad springen.

Welchen Podcast hörst du gerade am liebsten?

Gerade hüpft mein Herz jedes Mal, wenn eine neue Folge Heavyweight von Gimlet in meinem Podcaststeam aufploppt.

Was machst du sonst so?

Mehr Podcasts. Privat hören, beruflich (einfach) machen: Einfach machen

Birgit Frank

Morgenroutine

Kommt auf den Abend davor an - je heller der war, desto dunkler der Morgen.

Podcasts

Ständig wechselnd. Zuletzt: NPR's Invisibilia, Zündfunk Generator, die neue Serial-Staffel, New York Times' The Daily, Das war der Tag vom Deutschlandfunk, Revisionist History, Einhundert von Deutschlandfunk Nova, This American Life.

Und sonst so?

Freundlich aus dem Fenster gucken. Ansonsten moderiere ich im Radio oder bin als Reporterin dort, wo andere Urlaub machen!

Matthias Hacker

Morgenroutine

Da ich oft schon um 4:15 Uhr aufstehen muss, beschränkt sich meine Morgenroutine auf das Nötigste. Während in der Küche der Kaffee köchelt, nehme ich mir im Bad Zeit für drei Songs meiner aktuellen Lieblingsplatte. Dann geht es los. Auf dem Weg in die Arbeit grüße ich meinen frühmorgendlichen Gassigeher-Nachbarn, informiere mich über die Neuigkeiten aus der Welt des American Football, checke meinen Newsfeed und verpasse (auch deshalb) gerne mal die U-Bahn.

Podcasts

Down, Set, Talk! ist mein Lieblings-Laber-Podcast für American Football. Stay Forever ist ein toller, feuilletoinstischer Podcast über alte Computerspiele von zwei alten Männern (das ist übrigens ihr eigener Slogan). Zusätzlich höre ich sehr viele Podcasts aus den USA - Reply All und Crimetown von Gimlet oder Caliphate von der New York Times. Eben habe ich den tollen Podcast Revisionist History für mich entdeckt.

Und sonst so?

Ich moderiere die Sendung Zündfunk und die Morningshow bei PULS. Privat kaufe ich ungeschickterweise immer wieder zu kleine Band-T-Shirts nach Konzerten und habe einen Softspot für den Song "Don't stop believin'" der Band Journey. Ich lese gerne Bücher von James Lee Burke und heimlich die Zeitschrift Landidee ...

Mira-Sophie Potten

Morgenroutine

Aufstehen, ausuferndes Frühstück auch an Wochentagen, zum BR radeln mit Podcast oder Musik im Ohr

Podcasts

Eins zu Eins. Der Talk, Zeit Verbrechen, Der Moment (Audible), Im Namen der Hose

Und sonst so?

Unterwegs im Tagesgespräch auf Bayern 2 und im Webvideolab im Referat für Digitale Entwicklungen und Social Media

Andy Schmitt

Morgenroutine

Ich muss IMMER sofort was frühstücken - sonst werde ich nicht fit und da ist es mir egal, wie früh es ist. Das kann dann schon mal 2.30 Uhr sein, wenn ich zur Frühschicht muss - da stehe ich dann schon mal am Herd und mache mir Rühreier.

Podcasts

Die Podcasts von Deutschlandfunk Nova - vor allem Ab21 und Eine Stunde Was mit Medien.

Und sonst so?

Wenn ich nicht in meiner Heimat München arbeite, dann bin ich Nachrichten-Presenter bei 1LIVE (WDR) und Deutschlandfunk Nova in Köln.

Julia Zöller

Morgenroutine

Schlummertaste, Schlummertaste, Schlummertaste. Neinverdammtwarumistessospät! ... Nachrichten checken. Kaffee. Wenige Worte. Aufwärmen. Bestenfalls: ohne den Teil vor den Punkten ...

Podcasts

Today, explained, Der Paartherapeut von Radio Bremen (als alter Impro-Fan)

Und sonst so?

Ich treibe mich bis zu sechs Stunden täglich in meinen sozialen Netzwerken rum. Bin ich süchtig?