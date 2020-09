Neurodermitis bei Kindern Praktische Tipps

"Das ist ein großes Problem für viele Eltern, die jeden Tag mit ihrem Kind darüber diskutieren müssen und mit Belohnung bzw. Bestechung arbeiten – das kann es aber eigentlich nicht sein. Am besten, das Eincremen kommt immer in den selben Ablauf hinein, so wie Anziehen und Zähneputzen auch. Man darf es versüßen und das Kind schaut beispielsweise währenddessen das Sandmännchen. Es ist auch eine Frage, wie sehr die Eltern das wollen."