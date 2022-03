Nagelschuh und Stethoskop: Pius Roth, Bauerndoktor im Isartal

"Eines Tages saßen wir in Gesellschaft auf der Post, als die Meldung eintraf, in Fall hätten 2 Männer... sich schwere Stichverletzungen beigebracht... Im Wirtshaus lagen so im Massenquartier der Flößer, ein Leichnam und neben ihm ein Schwerverletzter... Als ich nun an die genauere Untersuchung ging - es assistierte mir ein zufällig anwesender Stallmeister - fand ich eine penetrierte Bauchwunde..., aus welcher der größere Teil der dünneren Därme gequollen war. Die Gedärme waren an wenigstens zwölf Stellen zerschnitten und mit dem Darminhalte waren auch zwei lange Spulwürmer ausgetreten, welche träge auf dem Darmkonvolut sich hin und her wälzten. Ein für den Augenblick schauerlicher Anblick. Ich reinigte und desinfizierte so gut es ging,... vernähte sorgfältig alle Därme, wusch und reinigte wieder, chloroformierte sodann und brachte die Gedärme in die Bauchhöhle zurück, welche ich mit festen Nähten unter Einlage eines Drainagerohres schloss... Für den Augenblick befand sich der Verletzte nach der 2stündigen Operation ganz leidlich."