radioWissen Iska Schreglmann

Unsere Sendungen lassen vieles im Leben in einem ganz neuen Licht erscheinen. Ich finde, radioWissen hilft beim Durchblicken!

"Der Chemiker Justus Liebig soll bei einem Experiment in seiner Jugend den Dachstuhl in Brand gesetzt haben! Christoph Kolumbus hätte Amerika ein paar Tage früher entdeckt, wenn er nicht verliebt gewesen wäre!: Ein Eichelhäher kann sich 9.000 Plätze merken, an denen er Futter versteckt hat!

Typische Anekdoten und Erkenntnisse aus der Wissenschaft, wie sie mich in meiner Arbeit bei radioWissen immer wieder verblüffen. Diesen Aha-Effekt an unsere Hörerinnen und Hörer weiterzugeben, das ist mein Anliegen.

Nur mit meinem Nachnamen war ich lange Zeit unzufrieden. Als Funk- und Fernseh-Journalistin hätte ich mir etwas gewünscht, das leichter von der Zunge geht. Bis ich irgendwo gelesen habe, dass der Name Schreglmann auf die Ursprungsversion "Schlegelmann" zurück geht: So hießen im Mittelalter die Leute, die durch die Gassen zogen, mit "Schlegeln" auf Trommeln einschlugen und dabei die neuesten Nachrichten ausriefen! Prima, finde ich, meine Vorfahren haben auch schon gerne andere informiert, das passt ja gut! Ein schönes Beispiel dafür, wie Wissen unseren Blick auf Dinge verändern kann.

Iska Schreglmann hat Kommunikationswissenschaft studiert, die Deutsche Journalistenschule besucht und ein Jahr bei NBC in Florida verbracht. Sie hat als Reporterin, Redakteurin und Filmemacherin gearbeitet (ARD, ARTE, PRO 7) und Wissens-Sendungen im BR Fernsehen und auf ARD Alpha moderiert („Faszination Wissen“, „Alpha Forum“, „Campus Talks“, „Alpha Thema“). Heute ist Iska Schreglmann Redakteurin und Moderatorin bei radioWissen. Außerdem betreut sie redaktionell die Bayern 2-Sendung „IQ Wissenschaft und Forschung.“