Kulturwanderung und Exzess: Bierwanderwege in Franken

"So, das war die erste Station beim Kathi Bräu. Wir haben gerade gehört: Fluch und Segen dieser Brauereienweg. Also die Wirte profitieren natürlich davon, aber sie leiden auch unter der Situation, dass es hier manchmal so überlaufen ist am Wochenende. – Wie hat Ihnen ihr Bier geschmeckt? – Ich muss sagen, so auf nüchternen Magen kann ich das gar nicht richtig einschätzen, ich hätte gerne etwas vorher gegessen gehabt. So war es jetzt halt 'das muss jetzt halt runter', ich fand recht süffig. So, was haben wir hier? Hier liegen die ersten Flaschen im Gras, hier nebendran. Das ist genau das, was der Wirt hier gesagt hat. Hier liegen die Bierflaschen, das heißt viele Leute packen sich ein Wegbier mit in den Rucksack und dann liegt halt hier der Müll am Rand. Und dass sich darüber dann die Bauern ärgern, dass hier auf ihren Feldern die Flaschen rumliegen, das kann man natürlich verstehen, klar."