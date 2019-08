Jetzt auch Scholz Was halten Sie von der SPD-Kandidatenkür?

Erst wollte keiner, jetzt stehen 13 Kandidaten zur Wahl im Wettbewerb um den SPD-Vorsitz. Manche versuchen es als Duo, andere allein. Was denken Sie? Sind die richtigen Leute unter den Kandidaten? Sind es zu viele, um den Überblick zu behalten? Und wer könnte die Partei am ehesten aus dem Tief holen? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit: 0800 / 94 95 95 5.