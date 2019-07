Bayern 2 präsentiert Neues Programm von Helmut Schleich: "Kauf, du Sau!"

Ja, genau. Sie haben schon richtig gelesen. So lautet der provokante Titel von Helmut Schleichs neuem Programm. Am 1. Mai ist Premiere im Münchner Lustspielhaus. Präsentiert von Bayern 2.

Freitag, 05. Juli 2019 Veranstaltungsort: Aichach, Katholisches Pfarrzentrum St. Michael Donnerstag, 18. Juli 2019 Veranstaltungsort: München, Tollwood Samstag, 20. Juli 2019 Veranstaltungsort: Dorfen, Jakobmayer Montag, 22. Juli 2019 Veranstaltungsort: Dinkelsbühl, Freilichtbühne am Wehrgang Freitag, 26. Juli 2019 Veranstaltungsort: Trebgast, Naturbühne

Schöne neue Welt

Sie sollen kaufen. Und wenn Sie nichts kaufen, fliegen Sie raus! Denn: Wer nicht flüssig ist, ist überflüssig, und überflüssige Menschen haben im Paradies der schönen neuen Warenwelt nichts verloren. Die verschmutzen nur das Konsumklima. Aber Sie sollen nicht nur kaufen, sondern auch verkauft werden. Nämlich für dumm, weil Waren und Wahrheiten sich leichter unters Volk bringen lassen, wenn keiner zu genau hinschaut …

Fehlende Perspektiven

Egal ob Europa, Digitalisierung, 3D-Drucker oder künstliche Intelligenz – überall Perspektiven, die keine sind. Oder zumindest nur für diejenigen, die auf dem Sonnendeck der Globalisierung sitzen. Deshalb rückt der Münchner Kabarettist in seinem Programm "Kauf, Du Sau!" der vom Kaufrausch narkotisierten Gesellschaft mit seinen zugespitzten Bosheiten zu Leibe – bis die Konsumblase platzt!

Ausgezeichnet

Helmut Schleich als FJS

Helmut Schleich ist eine der markantesten Größen in der deutschsprachigen Kabarett-Landschaft. Das Fernseh- und Radiopublikum kennt ihn vor allem als Gastgeber von "SchleichFernsehen" (BR Fernsehen und ARD), sowie als Kolumnist des satirischen Wochenrückblicks "Angespitzt" auf Bayern 2. Egal ob auf der Bühne, in Hörfunk oder Fernsehen – Helmut Schleich nimmt seine Zuschauer und Zuhörer mit auf abenteuerliche Reisen in die Tiefen der deutschen Befindlichkeit und führt ihnen ganz nebenbei die herrlichsten Absurditäten des Alltags vor Augen.

Seine Soloprogramme wurden unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2013, dem Bayerischen Kabarettpreis 2015 und dem Salzburger Stier 2017 ausgezeichnet.