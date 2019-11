Die Bundesautobahn A9: Stop and Go zwischen Ost und West

"Nach dem Grenzübergang zum Eintritt in die DDR wurde der Verkehr geringer. Man sah da drüben nur noch Lkw und Zweitakter. Man roch, dass man in der DDR war und bei den Schlaglöchern musste man auch besonders aufpassen. An den Ausfahrten durften nur die Einreisewilligen der Bundesrepublik die Autobahn verlassen und da waren also nicht direkt an der Kreuzung die Verkehrspolizei oder auch zum Teil der Staatssicherheitsdienst. Die waren in Abständen versteckt auf Türmen im Wald und haben diesen Punkt beobachtet. Und auf einmal nach der Auffahrt standen sie da und haben kontrolliert, ob man wirklich Einreisender in die DDR war und illegal die Transitstrecke verlassen hatte."