Mit dem Rauchen aufhören Therapieregel Nummer eins bei COPD

"Leider gilt hier der Grundsatz: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! Wenn man selber nicht den festen Willen zum Aufhören mitbringt, wird das auch keine Pille und keine Nadel schaffen. Akupunkturbehandlung kann eine Raucherentwöhnung aber unterstützen - den Willen zur Abstinenz immer vorausgesetzt. Erfolgreiche Raucherentwöhnung verlangt eine grundsätzliche innere Umprogrammierung, also eine Änderung des Lebensstils insgesamt. Eingebettet in eine Ernährungsumstellung, regelmäßige körperliche Aktivität und Rückbesinnung auf vernachlässigte Hobbies und Interessen, wird die Absage an das Nikotin dann nicht als Verzicht erlebt. Naturheilkundlich spricht man von Ordnungstherapie - das heißt, man soll neue Lebensinhalte entdecken und nicht nur qualvoll Verzicht üben."