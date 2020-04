Atemprobleme Wenn die Luft ausgeht

"Die Hauptrisikogruppe für eine COPD sind Raucher. Allerdings erkrankt nur ein Teil von ihnen an dieser Krankheit. Warum das so ist, wissen wir noch nicht genau. Momentan wird aber intensiv daran geforscht, inwiefern neben dem Rauchen auch Infektionen in der frühen Kindheit und eine genetische Veranlagung von Bedeutung sind. Auch die sogenannte 'inhalative Belastung' am Arbeitsplatz - beispielsweise bei Arbeitern im Kohlebergbau - spielt eine Rolle."