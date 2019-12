Krampfadern und Thrombosen Therapie für kranke Venen

Akut gefährlich: Lungenarterienembolie

Diese Erkrankung fürchtet nicht nur der Chirurg auch heute noch, zum Beispiel nach einer Hüft- oder Gelenkersatzoperation. Aber auch wenn die Thrombose ohne Operation auftritt, kann sie lebensgefährlich sein. Was passiert: Ein Blutgerinnsel löst sich ab und schwimmt in Richtung rechtes Herz, wird von dort in die Lungenarterie weitergepumpt und verstopft sie womöglich – eine akute lebensbedrohliche Erkrankung.

Tipp: Thrombose-Patienten müssen deswegen mit Blutverdünnern behandelt werden.