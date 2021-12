Bayern lesen Bayerische Bücherschau vor Weihnachten

Wer möchte bestreiten, dass wir grad in diesen bleiernen Zeiten jetzt solche Äxte dringend notwendig haben? Wo vieles von dem, was uns einst lebendig gemacht hat, buchstäblich auf Eis liegt? Bücher - egal, ob Literatur oder Sachbücher, haben das Potential, das Meer in uns, mag es nun gefroren sein oder bloß windstill glatt, in Bewegung zu bringen. Vorausgesetzt, sie betreffen uns. Nicht unbedingt immer wie ein Faustschlag - aber anrühren müssen sie. Und das tun sie am besten, wenn sie was konkret mit uns zu tun haben. Deswegen wollen wir Ihnen jetzt vor Weihnachten wieder Lust machen auf Autoren und Neuerscheinungen aus der bairisch-fränkisch-schwäbischen Nachbarschaft.