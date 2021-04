Unerwünsche Werbung Briefkasten Werbeblättchen vielleicht bald ohne Folie

Wer sich tatsächlich darüber freut, dass samstags mehrere Werbeprospekte mit einer beigelegten TV-Programmübersicht im Briefkasten stecken, ist nicht eindeutig belegt. Kritiker gehen davon aus, dass vier von fünf Verbrauchern die Blättchen ungelesen in den Papiermüll werfen (und vorher hoffentlich die Plastikfolien entfernt haben). Darauf deuten auch diverse Umfragen hin. Die Deutsche Post hingegen verweist auf zahlreiche Kunden, die gerne die Werbung durchblättern.

Warum die Deutsche Post gut an "Einkauf aktuell" verdient

Gut 20 Millionen unadressierte, regionale und überregionale Werbesendungen von "Einkauf aktuell" werden Woche für Woche verteilt. Allerdings nur in bestimmten Zustellgebieten, meist in größeren Städten und Ballungsräumen. Für die Deutsche Post ein durchaus lukratives Geschäft, das jährlich mehrere hundert Millionen Euro einbringt. Insgesamt machen diese und andere Werbesendungen, im Bereich Briefe, ein Fünftel des Umsatzes aus, also mehr als zwei Milliarden Euro. Verständlich, dass man darauf nur ungern verzichten möchte.