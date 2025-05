Uwe Erdelt Der fränkische Zungenschlag im Bayernmagazin

Er ist ein Sportsmann und sein Grundsatz lautet: Fair bleiben! So nähert sich Uwe auch seinen Themen. Er moderiert im Wechsel mit Christine Rose das Bayernmagazin auf BAYERN 1. Seine sportliche Seite präsentiert er samstags in "Heute im Stadion".

Liebe BAYERN 1 Hörerinnen und -Hörer,

schön, dass Sie auf einen "Klick" grad eben bei uns vorbeischauen, bei Rose und Erdelt, den beiden vom Bayernmagazin.

Uns gibt es ja meist in der Version "entweder - oder", weil wir uns in der Moderation wöchentlich abwechseln. Eigentlich sind wir so etwas wie Sonne und Mond, wir gehören zusammen, sehen uns aber (leider) nur selten im Studio.

Gleichwohl dürfen Sie sich vom Bayernmagazin zuverlässig alle Infos und natürlich Ihre Lieblings-Hits aus den 80ern erwarten - egal, wer von uns beiden moderiert.

Mich erkennen Sie immer wieder mal am fränkischen Zungenschlag. Zwar bin ich in der schönen Oberpfalz geboren, aufgewachsen bin ich jedoch in und um Nürnberg. Inzwischen bin ich in Oberbayern zu Hause und als BAYERN 1 Moderator immer wieder in ganz Bayern unterwegs.

Und so gehört unser Motto "Immer in Ihrer Nähe" für mich mit zum Schönsten, was unseren Beruf ausmacht.