Milibietschn Adventskalender Türchen 4: Gibt es diesen Brauch im Bayerischen Wald wirklich?

"Wir sind im Bayerischen Wald und schauen auf einen Brauch, der dort in vielen kleinen Dörfern zelebriert wird – und zwar immer in der Adventszeit.

Vom 1. bis zum 24. Dezember wird täglich ein 50-Liter-Fass mit Milch befüllt – bis es an Heiligabend wirklich randvoll ist. Was passiert, wenn die Milch so lange im Fass ist? Nun – sie stockt weitgehend. Das gehört aber zum Brauch.