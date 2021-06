BAYERN 1 Kinopremiere Tickets zur exklusiven Preview von "Kaiserschmarrndrama" gewinnen

Nach einer sehr langen Kino-Durststrecke feiern wir den Neustart der Kino-Branche mit einer besonderen Preview: Wir laden Sie am Dienstag, 20.07.2021 zur exklusiven BAYERN 1 Kinopremiere des neuen Eberhofer-Krimi "Kaiserschmarrndrama" in ganz Bayern ein. In zwölf bayerischen Kinos haben Sie die Chance den neuen Film aus der Kultreihe noch vor dem offiziellen Kinostart zu sehen.