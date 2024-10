Ruhiges Herbstwetter bringt Nebel – und Sonne in den Bergen

Ein kräftiges Hochdruckgebiet über dem Osten Europas sorgt am Wochenende dafür, dass atlantische Tiefdruckgebiete, die auf dem Weg in Richtung Mitteleuropa sind, abgeblockt und entweder in Richtung Skandinavien oder in Richtung südwestliches Mitteleuropa gelenkt werden. Somit setzt sich in Bayern das ruhige Wetter fort.

Am Wochenende in den Hochlagen viel Sonne

Vor allem in den Alpen und in den Hochlagen der Mittelgebirge scheint am Wochenende häufig die Sonne, hier herrscht bestes Wanderwetter, zudem ist es in den Alpen leicht föhnig. Ansonsten ist es in Bayern teils länger, möglicherweise ganztägig trüb durch Nebel und Hochnebel, teils setzt sich aber jeweils im Tagesverlauf die Sonne durch. Bei zähem Nebel liegen die Höchstwerte nur um 13 bis 14 Grad, mit Sonne erreichen die Temperaturen 15 bis 19 Grad und an den Alpen sind mit Föhn bis zu 21 Grad möglich.

Wetterausblick auf die neue Woche

In der neuen Woche baut sich eine umfangreiche Hochdruckzone vom Atlantik über die Mitte Europas bis nach Osteuropa und dem Schwarzen Meer auf. Dabei gelangt am Montag und Dienstag vorübergehend etwas feuchtere Luft nach Bayern und somit ist es verbreitet bewölkt oder auch trüb durch Hochnebel. Nur in den Alpen scheint häufig die Sonne.

Von Mittwoch bis Allerheiligen trocknen die Luftmassen etwas ab und somit stehen auch im Flachland die Chancen wieder besser, dass sich Nebel und Hochnebel zumindest jeweils zum Nachmittag hin auflösen und der Sonne Platz machen. Überwiegend sonnig wird es weiterhin in den Alpen und in den Hochlagen der Mittelgebirge sein. Je nach Nebelauflösung und Sonnenscheindauer erreichen die Temperaturen Höchstwerte von 11 bis 19 Grad.

Gutes Wanderwetter auch in Österreich

Was für Bayern gilt, trifft am Wochenende sowie in der neuen Woche auch für Österreich zu. Auch hier werden sich unter Hochdruckeinfluss in manchen Tal- und Beckenlagen zäher Nebel und Hochnebel halten, der sich nur teilweise oder gar nicht auflöst. Abseits davon herrscht freundliches Wetter mit längerem Sonnenschein und nur einigen wenigen Wolken. Vor allem in den Bergen herrscht ideales Ausflugs- und Wanderwetter. Das Ganze bei Höchstwerten von 15 bis 21 Grad, bei zähem Nebel bleibt es etwas kühler.

Heftige Regenfälle in Teilen Norditaliens

Wer sich auf den Weg in Richtung Norditalien macht, den erwartet am Wochenende und am Montag unter Tiefdruckeinfluss oft bewölktes Wetter. Während es in Südtirol, Venetien und im Osten der Region Emilia-Romagna nur gelegentlich regnet, kommt es zwischen der Südschweiz über das Piemont, die westliche Lombardei und Ligurien bis zur nordwestlichen Toskana zeit- und gebietsweise zu schauerartigen, teils gewittrigen Regenfällen. Dabei sind bis Sonntagabend 50-150 Liter pro Quadratmeter, örtlich sogar mehr als 200 Liter möglich. Vereinzelt muss mit Überschwemmungen gerechnet werden, örtlich sind Murenabgänge möglich.

Spätestens ab Dienstag beruhigt sich auch im Norden Italiens das Wetter, es wird abseits zäher Nebelfelder freundlich mit teils längerem Sonnenschein und bleibt weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen in Norditalien in den kommenden Tagen meist bei 14 bis 22 Grad.