RSV: Wer sollte sich gegen das RS-Virus impfen lassen?

In der klassischen Erkältungszeit im Herbst und im Winter steigt die Zahl der Atemwegserkrankungen an. Eine der Infektionskrankheiten, die dabei eine Rolle spielen, wird durch das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) übertragen. Das RS-Virus ist eigentlich ein bekanntes und häufiges Virus, welches sich viele Menschen immer mal wieder einfangen können, denn durch eine Infektion entsteht keine langfristige Immunität. In den meisten Fällen kommt man mit einer leichten Erkältung davon.

Anders kann das bei Neugeborenen und Säuglingen aussehen: Hier ist das RS-Virus einer der häufigsten Erreger von Atemwegserkrankungen und auch einer der häufigsten Gründe, warum Kinder in Europa ins Krankenhaus kommen.

Passive Immunisierung von Säuglingen gegen das RS-Virus

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die passive Immunisierung von Neugeborenen und Säuglingen mit dem monoklonalen Antikörper Nirsevimab (Beyfortus; Sanofi). Diese Immunisierung erfolgt durch eine einmalige Injektion während der ersten RSV-Saison und schützt das Kind vor dem Virus. Frühere Schutzmaßnahmen, wie die Gabe des Mittels Palivizumab, waren für Hochrisikokinder aufwendiger und mussten monatlich wiederholt werden.

Die Empfehlung gilt für Säuglinge, weil diese besonders anfällig für das RS-Virus sind. Die Lungen von Neugeborenen sind noch empfindlich und unterentwickelt, wodurch sich das Virus schneller in die Atemwege ausbreiten und schwere Symptome verursachen kann. Dies kann zu verengten Atemwegen, Atemnot und in einigen Fällen zu einem lebensbedrohlichen Zustand führen. Besonders gefährdet sind Frühgeborene und Kinder mit Vorerkrankungen der Lunge oder des Herzens.