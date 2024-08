Faktenfuchs: Ja, die RSV-Immunisierung ist sicher für Babys

Was haben Goldhamster mit der Immunisierung zu tun?

Manche Eltern haben noch ganz andere Bedenken zur RSV-Prophylaxe. In Social Media Posts wurde mehrfach behauptet, dass Babys bei der Immunisierung Bestandteile von Goldhamster-Zellen gespritzt werden sollen. Das ist falsch, sagt Burkhard Rodeck dem #Faktenfuchs. Beim technischen Herstellungsprozess spielen Goldhamster-Zellen eine Rolle. Aber:

"Man braucht keine Sorge haben, dass einem da Ovarialzellen vom chinesischen Hamster eingeimpft werden. Das ist natürlich nicht so."

Wie genau die Antikörper entstehen, erklärt das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) dem #Faktenfuchs auf Nachfrage. Richtig ist: Der monoklonale Antikörper Nirsevimab ist – wie alle Antikörper – ein Protein, also ein Eiweiß. "Diese Antikörper müssen ja irgendwo in irgendwelchen Zellen produziert werden", sagt Tenenbaum dazu dem #Faktenfuchs. Im Fall der RSV-Antikörper geschehe dies eben in einer Zelllinie der “chinese hamster ovary cells” (CHO). Diese sogenannten CHO-Zellen wurden ursprünglich aus den Eierstöcken des chinesischen Hamsters gewonnen und eignen sich besonders gut als Wirtszellen zur Antikörper-Produktion, heißt es in einer WHO-Richtlinie für die sichere Herstellung und Qualitätskontrolle von monoklonalen Antikörpern zur Verwendung beim Menschen. "Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Antikörper von lebenden Hamstern hergestellt wird", schreibt das PEI dem #Faktenfuchs. Die CHO-Zelllinie werde lediglich im Labor vermehrt.

Tatsächlich wurden die ursprünglichen CHO-Zellen schon Ende der 1950er-Jahre entdeckt und aus den Eierstöcken chinesischer Hamster isoliert. Seitdem wurden sie kultiviert und vervielfältigt - ähnlich wie embryonale Zelllinien, die zur Herstellung mancher Corona-Impfstoffe herangezogen wurden, wie der #Faktenfuchs hier recherchiert hat.

Was für einige Userinnen und User offenbar kurios und exotisch klingt, ist in der Biotechnologie ein Standardprozess. So werden CHO-Zellen laut Paul-Ehrlich-Institut (PEI) auch zur Produktion anderer monoklonaler Antikörper verwendet. "Die CHO-Zelllinie ist eine der am häufigsten verwendeten Zelllinien in der biotechnologischen Produktion von Wirkstoffen wie beispielsweise therapeutischen Antikörpern", schreibt das PEI dem #Faktenfuchs.

Rodeck sieht in einer weitgehend flächendeckenden Immunisierung aller Babys in Deutschland eine große Chance, schwere Erkrankungen zu verhindern: "Wenn man einmal ein RSV-erkranktes Kind, welches wirklich verzweifelt nach Luft ringt, in den Kliniken erlebt hat, dann ist das ein Erlebnis, was einen schon sehr beeindruckt."