Kübelpflanzen im Winter: So schützt man sie vor Frost und Kälte

Wenn die Temperaturen sinken und die ersten Nachtfröste drohen, wird es Zeit, sich um den Schutz der Kübelpflanzen zu kümmern. Viele Pflanzen gedeihen bestens im Freien, wenn es warm ist. Im Winter aber brauchen sie oft spezielle Pflege, um die tiefen Temperaturen gut zu überstehen. Mit den richtigen Maßnahmen können Kübelpflanzen sicher durch den Winter gebracht werden.

Wichtig ist, darauf zu achten, ihnen einen windgeschützten, warmen Platz zu bieten, den Topf gut zu isolieren und regelmäßig auf Licht und Feuchtigkeit zu achten. Empfindliche Pflanzen sollten drinnen überwintern, während robuste Arten auch im Freien, gut geschützt, überleben können.

Warum Kübelpflanzen besonders geschützt werden müssen

Pflanzen in Töpfen und Kübeln sind im Winter deutlich anfälliger für Frostschäden als solche, die im Boden wachsen. Das liegt daran, dass die Erde in den Töpfen schneller durchfriert und die Wurzeln dadurch Schaden nehmen können. Während im Gartenboden die Wurzeln meist tiefer in den Boden reichen und dadurch besser vor Kälte geschützt sind, ist die Isolation in Töpfen deutlich geringer. Frost kann Wasserentzug verursachen und die Pflanze im schlimmsten Fall zum Absterben bringen.