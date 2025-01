Fett ist nicht gleich Fett: Warum Bauchfett so gefährlich ist

Einen dicken Bauch empfinden viele als unvorteilhaft, dabei ist ein großer Bauchumfang weniger eine Frage der Ästhetik als vielmehr ein Gesundheitsrisiko. Bauchfett, auch viszerales Fett genannt, unterscheidet sich nämlich deutlich von subkutanem Fett, das direkt unter der Haut sitzt. Während das subkutane Fett hauptsächlich als Energiespeicher dient und weniger gesundheitliche Risiken birgt, ist viszerales Fett aufgrund seiner hormonellen Aktivität und der damit verbundenen Gesundheitsrisiken wesentlich gefährlicher als subkutanes Fett.

Warum ist Bauchfett gefährlicher als anderes Fett?

"Inneres Bauchfett ist kein einfacher Energiespeicher, sondern eine tickende Zeitbombe für die Gesundheit. (...) Was viele nicht wissen: Das Fett im Bauchraum ist wie ein eigenes Organ. Es produziert Hormone und Substanzen, die Entzündungen fördern und so das Immunsystem schwächen. Je mehr Bauchfett, desto größer ist das Risiko für Herzinfarkt oder Typ-2-Diabetes (...)", zitiert die Deutsche Adipositas-Gesellschaft (externer Link) mit Sitz in Martinsried Prof. Dr. Jens Aberle, DAG-Präsident und ärztlicher Leiter am Adipositas-Centrum des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE).

Welche Gesundheitsrisiken sind mit Bauchfett verbunden?