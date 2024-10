Kein Quak! Frösche klingen nach Star Trek

Wer einen bayerischen Tümpel im Sommer vor Augen – oder besser vor Ohren hat – kennt den Klang eines typischen Frosch-Orchesters. Dass Frösche auf der ganzen Welt aber überall anders klingen (können) beweist ein Besuch auf Madagaskar.

Die kleinen Frösche dort klingen nämlich ganz anders. Sie gehören zur Gattung Boophis, sehen Laubfröschen ähnlich, quaken aber mit hoher Frequenz – wie technische Geräte.

Star Trek-Quaken: Hohe Frequenzen helfen bei der Partnersuche

Ihr Piepsen erinnert Star Trek Fans an den "Tricorder" der gleichnamigen Fernsehserie, ein fiktiver Handsensor. Deshalb wurden die neu entdeckten Baumfrösche jetzt auch nach Captains der "Star Trek"-Welt benannt. Zum Beispiel Captain Picard. Zoologisch: Boophis picardi.

Die Frösche auf Madagaskar müssen so quaken, weil sie an stark fließenden Gewässern leben. Da ist es lauter als am bayerischen Tümpel. Um von Weibchen gehört zu werden, fiepen die Baumfrösche auf Madagaskar also in höchsten Tönen.

Captain Picard-Frosch und Co. vom Aussterben bedroht

Erfreulich ist: Von ihnen gibt es mehr Arten als gedacht. Aber: stark gefährdet sind sie trotzdem, weil bereits 90 Prozent der Regenwälder auf Madagaskar abgeholzt sind. Der Biologe Jörn Köhler vom Hessischen Landesmuseum Darmstadt:

"Der Wald, der noch da ist, das sind meistens kleine Regenwald-Inseln, in denen diese Frösche vorkommen, und wenn die kleine Insel verschwindet, ist auch diese Art weg." (Jörn Köhler, Biologe)

Denn die Baumfrösche Picard, Kirk – wie auch Sisko, Janeway, Archer, Burnham und Pike – gibt es nur auf Madagaskar, sonst nirgends auf der Welt. Sie brauchen Lebensraum und Schutz, dafür werben die Forschenden und lassen sich was einfallen, um auf sie aufmerksam zu machen: Star Trek Namen für pfeifende Frösche mit kugelrunden Augen und großen Händen, die auf Bäume klettern.