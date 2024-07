Wirecard-Prozess: Von Trump und Fallenstellern

Fast 200 Seiten umfasst von Erffas persönliche Erklärung. Nachdem der Ex-Wirecard-Chefbuchhalter gestern gut die Hälfte der vor ihm liegenden DIN-A-4-Seiten verlesen hat, knüpfte er am Morgen nahtlos an den Vortag an. Von Erffa tauchte tief in sein damaliges Aufgabengebiet ein und schilderte die hohen Anforderungen der Wirtschaftsprüfer bei der Erstellung der Jahresbilanzen des Zahlungsdienstleisters. Ausführlich legte er auch die Kommunikation mit verschiedenen Treuhändern dar, die Wirecard zustehende Gelder jahrelang auf Auslandskonten verwahrten. Mehrfach sorge er damit bei Richter Markus Födisch für kritische Nachfragen.

"Wie Trump-Attentat – nicht zu erklären!"

So schilderte von Erffa, wie unter Beteiligung des Mit-Angeklagten Oliver Bellenhaus, ehemals Statthalter von Wirecard in Dubai, per E-Mail übermittelte Stände von Konten eines Treuhänders quasi auf Zuruf geändert worden seien. So ging es 2017 etwa um eine Differenz in Höhe von 35 Millionen Euro – "ein großer Teil der Liquidität von Wirecard", stellte Födisch erstaunt fest – um kurz darauf nachzuhaken, warum von Erffa daraufhin nichts weiter unternommen habe.

Der erklärte, auch mit den Wirtschaftsprüfern sei der Vorgang "zurückgespielt" und innerhalb des Wirecard-Konzerns seien ebenfalls Kollegen informiert worden. Als Födisch abermals nachbohrte, sagte von Erffa: "Ja, heute, das ist so, wie das Attentat auf Trump, man kann es sich nicht erklären."