Warnstreiks bei Fastfood-Ketten in der Adventszeit

In der sogenannten Systemgastronomie, also bei McDonald’s, Burger King, Nordsee und Co. soll während der Adventszeit gestreikt werden. Das kündigte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) an, nachdem sie die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 120.000 Beschäftigten am ersten Verhandlungstag der vierten Runde abgebrochen hatte.

Gewerkschaft kämpft für höhere Löhne

Als Grund nannte NGG-Verhandlungsführer Mark Baumeister in Hamburg mangelnde Bewegung auf Arbeitgeberseite. Im Arbeitgeberverband BdS sind unter anderem McDonald’s, Burger King, Nordsee, KFC und ECP/Areas vertreten. Letztere betreibt die Gastronomie in den Center Parcs.

Die Gewerkschaft fordert einen Einstiegsstundenlohn von 15 Euro, 500 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten ab Tarifgruppe zwei sowie eine Einmalzahlung von 500 Euro für NGG-Mitglieder. Zudem soll die Ausbildungsvergütung auf 1.150 Euro im ersten, 1.250 im zweiten und 1.350 Euro im dritten Ausbildungsjahr steigen.

"Magerangebot" von 5 Cent

Der Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) habe sein ursprüngliches "Magerangebot, das bei rund 13 EUR pro Stunde in den unteren drei Tarifgruppen lag, um ganze 5 Cent erhöht", sagte Baumeister. Zudem seien die angebotene Laufzeit von 42 Monaten und eine erste Erhöhung ab 1. Januar inakzeptabel. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei McDonald‘s und Co erwarten eine echte Entlastung und deutlich mehr", sagte er. "Wir sind enttäuscht, entsprechend laut werden unsere nächsten Aktionen ausfallen."

Mit Informationen von dpa.