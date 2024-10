Von Gaming bis Genuss – 70 Jahre Consumenta in Nürnberg

Mit Tretkarts auf dem Pumptrack, E-Sports oder bei der Gaming-World möchte die Consumenta vor allem die Jüngeren in die Messehallen in Nürnberg locken. Besucherinnen und Besucher ab 12 Jahren können an der Playstation Gaming Cubes in beliebten Spielen wie Minecraft ihr Geschick unter Beweis stellen und täglich an Turnieren teilnehmen.

Verbrauchermesse Consumenta feiert Jubiläum

Die Consumenta feiert in diesem Jahr ihr 70. Jubiläum. Für eine Woche verwandelt sich das Nürnberger Messezentrum wieder in eine große Verbraucherwelt. Bis einschließlich 3. November präsentieren rund 900 Aussteller in den Messehallen eine vielfältige Palette an Produkten, Dienstleistungen und Informationen.

In neun Hallen des Nürnberger Messezentrums erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Die Themen reichen von Wohnen, Einrichten, Bauen und Renovieren über Reisen, Mobilität, Spiel und Technik sowie Mode und Beauty, Gesundheit und Genuss.

Regionale Vielfalt aus Franken

Neben regionalen Betrieben, Unternehmen und Gastronomen, Landwirten und Direktvermarktern präsentieren sich aber auch Landkreise und Städte und zeigen ihre Vielfalt. Darunter sind unter anderem auch die Metropolregion Nürnberg, der Bayerische Bauernverband, der Bezirk Mittelfranken oder aber die Bayerische Forstverwaltung Netzwerk Forsten und Holz.

Forschenden über die Schulter schauen

Auf über 300 qm Ausstellungsfläche geben Forschende der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Einblicke in ihre aktuellen Arbeiten. Unter dem Begriff "Bewegung" zeigen die Studentinnen und Studenten beispielsweise, dass LEDs zehnmal effizienter sind als herkömmliche Glühbirnen. Das testen die Besucher auf Fahrrädern, denn um eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen, müssen sie deutlich kräftiger in die Pedale treten als bei LEDs.

Highlights der Messe

Als Highlights auf der diesjährigen Consumenta gibt es unter anderem die Fashion Week Nürnberg mit Modenschauen sowie tägliche Kochshows. Begleitend finden die Heimtiermesse (01.-03.11.24), die Car & Style (31.10.-3.11.24) sowie das Spirituosen-Event "Gin and Friends" statt. Am ersten Wochenende läuft parallel die Erfindermesse IENA (16.-28.10.24).

Von der "Einkaufstasche" zur Consumenta

Zum Auftakt der Jubiläums-Consumenta am Samstag werden an die ersten 5.000 Besucherinnen und Besucher mit Gutscheinen und Leckereien gefüllte Einkaufstaschen verschenkt. Denn unter dem Namen "Die Einkaufstasche" ist die Consumenta in den 1950er Jahren als hauswirtschaftliche Ausstellung gestartet, und auch damals konnten die Besucher gefüllte Einkaufstaschen gewinnen. Erst in den 1970er Jahren kamen weitere Themenwelten hinzu und mit der Neuausrichtung auch der Name "Consumenta".

Mit jeweils etwa 200.000 Besuchern und knapp 1.000 Ausstellern ist die Consumenta die größte Messe dieser Art in Bayern.