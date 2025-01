Lidl Plus App: Zwischen Convenience und Kontrolle

Sie sind eine Revolution im Einzelhandel und seit einigen Jahren nicht mehr wegzudenken: Sogenannte "Loyalty-Apps" – also Apps, um die Loyalität der Kunden zu gewinnen. Lidl Plus der Schwarz Gruppe gehört mit weltweit 50 Millionen Downloads allein im Google Play Store zu den beliebtesten Apps der Deutschen. Zeitweise war Lidl Plus sogar auf Platz 1 der deutschen App-Charts im Google Play Store und überholte damit populäre Apps wie WhatsApp, Google Maps und TikTok. Dabei setzt der Discounter auf einen Deal mit der Kundschaft.

Lidl Plus App: Tausche Daten gegen Sonderangebote

Exklusive Rabatte, Coupons und Treuepunkte für die App-User. Im Gegenzug bekommt der Konzern Informationen: vom Geburtsdatum über die E-Mail-Adresse, Mobilnummer, optional die Anschrift, gekaufte Produkte, Zahlungsmittel, bis hin zum Betriebssystem und Gerätekennung des Smartphones, der eingestellten Sprache und den Standortdaten, falls aktiviert.

So kann Lidl Plus maßgeschneiderte Werbung für jeden einzelnen Kunden erstellen. "Gerade durch den Blick in den Einkaufswagen können Unternehmen genaue Einblicke in Ernährungsgewohnheiten und Lebensumstände erhalten", erklärt Katharina Grasl von der Verbraucherzentrale Bayern.

Mehrausgaben der Kundschaft von bis zu 30 Prozent?

Entwickler wie Paytronix aus den USA werben bei den Lebensmittelkonzernen damit, dass ihre Apps das Kaufverhalten beeinflussen würden: Loyalty-Programme könnten die Besuche und Ausgaben der Mitglieder um 18 bis 30 Prozent steigern.

Womöglich für vergünstigte Produkte, die die Kundschaft sonst gar nicht kaufen würde, weil sie diese gar nicht brauche, warnt Verbraucherschützerin Grasl: "Verbraucherinnen und Verbraucher sollten genau überlegen, ob der Mehrwert der App diesen Nachteil wirklich überwiegt."

Discounter-Deal: Kooperation mit Bild-Zeitung und Disney+

Lidl verteidigt sich auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks: Man könne durch personalisierte Empfehlungen den individuellen Kundenwünschen besser nachkommen. Die Bewertungen von 4,7 Sternen im App Store und 4,0 Sternen bei Google Play würden zudem zeigen, dass die Kunden die Vorteile der App sehr zu schätzen wüssten.

Schon seit der Einführung der Lidl Plus App im Jahr 2020 arbeitet die Schwarz Gruppe mit Partnern zusammen, um den Einkauf bei Lidl noch attraktiver zu machen: Bei bestimmten Einkaufswerten winken Tankrabatte, vergünstigte Kinotickets, kostenfreie Zugänge zu BILD oder auch Disney+. In Zeiten steigenden Wettbewerbsdrucks versuchen sich Lebensmittelkonzerne durch solche Kooperationen von der Konkurrenz abzuheben.

Hohe App-Konkurrenz im Lebensmittelhandel

Auch Lebensmittelketten wie Rewe, Penny oder Edeka setzen auf eigene Apps. Laut einer Studie des Instituts für Handelsforschung in Köln und der Unternehmensberatung KPMG nutzt bereits jeder zweite Konsument in Deutschland unternehmenseigene Kundenprogramme, meist in Form von Apps.

Die Konkurrenz von Lidl schläft nicht: So plant Aldi ab Mitte 2025 die Einführung eines neuen digitalen Loyalty-Systems namens "Aldi Bonus" in Deutschland.