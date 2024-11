Ampel-Aus: Lag es an der mauen Wirtschaft?

Wirtschaftsfeindliche Stimmung – nicht nur beim neuen Heizungsgesetz

In Deutschland ist der Eindruck entstanden, dass es der Ampelkoalition vor allem in der Wirtschaft, in den Unternehmen und ihren Verbänden am notwendigen Rückhalt fehlte. So berichtete das Münchener ifo-Institut wiederholt von einer Verschlechterung des Investitionsklimas, auch weil bei befragten Firmen die Einschätzung der aktuellen Lage immer schlechter wurde. War die Stimmung am Ende sogar noch schlechter als die Lage?

Wann verlor die Ampel das Vertrauen der Unternehmen?

Für Wirtschaftslobbyisten wie den Arbeitgeberverband BDA oder den Industrieverband BDI schien der Fall klar zu sein. Statt vieler neuer Vorschriften wie beim Lieferkettengesetz, sollte die Ampel lieber Bürokratie abbauen, für bessere Rahmenbedingungen sorgen wie niedrige Energiepreise und Steuern senken.

Bürokratieabbau kostet nicht viel – alles andere wird teuer

Beim Lieferkettengesetz gab es Bewegung: "Das kommt weg", versprach Bundeskanzler Scholz. Viele andere Vorhaben wie ein Industriestrompreis oder Steuersenkungen erscheinen derzeit aber nicht finanzierbar. Daran kann sich mit der Schuldenbremse kaum etwas ändern. Denn sie bremst neben den laufenden Ausgaben auch staatliche Investitionen.