Adidas steigt als Ausrüster in die Formel 1 ein

Der Sportartikelhersteller Adidas aus Herzogenaurach mischt künftig in der Formel 1 mit. Konkurrent Puma ist schon länger auf den Rennstrecken der Welt unterwegs und macht mit Motorsport auf zwei und vier Rädern gute Geschäfte. Bisher rüstete Puma auch das Formel-1-Team von Mercedes aus. Nun übernimmt das Adidas. Entsprechende Gerüchte kursieren schon seit Monaten, nun hat sie der Sportartikelhersteller bestätigt.

Adidas rüstet auch die Fahrer aus

Mercedes und Adidas gehen eine auf mehrere Jahre ausgelegte Partnerschaft für die Formel 1 ein. Der Vertrag sei ein bedeutender Moment in der Geschichte des Unternehmens, heißt es in einer Pressemitteilung von Adidas. Als offizieller Partner des "Mercedes-AMG Petronas F1 Teams" rüsten die Herzogenauracher das komplette Team aus, inklusive der Fahrer. Eine erste Kollektion soll demnach im Februar erscheinen.

Gulden will Adidas breiter aufstellen

Der Einstieg in die Formel 1 kommt nicht ganz überraschend. Adidas-Chef Björn Gulden hatte zuvor schon angekündigt, dass er sein Unternehmen wieder in vielen verschiedenen Sportarten vertreten haben will. Sein Vorgänger Kasper Rorsted hatte Adidas noch verschlanken wollen und aus diversen Sportarten abgezogen. Das Interesse an Motorsport und der Formel 1 im Speziellen sei immens gestiegen, so der Adidas-Chef.

Erste Gerüchte nach DFB-Aus

Erste Gerüchte um den Einstieg von Adidas in die Formel 1 hatte es schon im März vergangenen Jahres gegeben – kurz nachdem bekannt wurde, dass Nike sich einen exklusiven Vertrag mit dem DFB gesichert und Adidas damit ausgestochen hat. Sie gingen damals in der Aufregung rund um die DFB-Entscheidung aber weitgehend unter.

Der Rennkalender der Formel 1 startet Mitte März mit dem Großen Preis von Australien. In der vergangenen Saison landeten die beiden Mercedes-Fahrer George Russell und Lewis Hamilton auf dem 6. und 7. Platz. In der Konstrukteurswertung kam Mercedes-AMG Petronas auf den 4. Platz.