Zeitler und München: Hoffnungen für die deutsche Surfszene

Zeitler: "Olympia ein Ziel"

In den vergangenen zwei Jahren fand der Contest in Südfrankreich statt. Im Atlantik zeigten die besten deutschen Surfer ihr Können. Nun ist München Austragungsort. In ihrer Heimat will Zeitler zeigen, was sie drauf hat. Seit diesem Jahr ist sie im Nationalkader. Die Enttäuschung darüber, dass sie es nicht zu den Olympischen Spielen geschafft hat, ist mittlerweile verflogen, der Fokus liegt auf den anstehenden Wettbewerben. "Olympia ist definitiv ein Ziel, aber vorher möchte ich mich auf die Contests konzentrieren, die jetzt anstehen", sagt sie.

Mit zwölf lernte sie das Surfen am Eisbach. Von dort aus schaffte sie es, in die europäische Spitze, wurde Europameisterin und zweimal deutsche Meisterin. Ein ungewöhnlicher Weg - von der stehenden Welle im Fluß hinein in die Wettkämpfe. Der Eisbach bietet für Münchner Surfer sehr besondere Bedingungen, aber eben auch keine professionellen. Die hat die 23-Jährige jetzt in Halbergmoos gefunden. Trotzdem ist die Eisbachwelle noch immer ein besonderer Ort für sie: "Immer wenn ich in München bin, ist das ein Stopp für mich. Es ist immer ein gutes Gefühl, dahin zu kommen, wo alles angefangen hat."

Mit dem Surfen auf der Eisbachwelle hat auch in der Stadt alles angefangen. Nun ist der Park hinzugekommen. München ist auf dem besten Weg, sich in der Surfwelt neu zu positionieren.