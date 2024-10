Lena Oberdorf: Kreuzbandriss und Olympia-Aus waren "brutal"

Champions-League-Auftakt gegen Arsenal WFC

Sportlich macht sich das vor allem im internationalen Vergleich bemerkbar, glaubt Oberdorf. Die FC Bayern Frauen starten am Mittwoch gegen den Arsenal WFC in die neue Champions-League-Saison - als Außenseiterinnen.

"Es ist das Ding, dass in England viele Spielerinnen von dem Gehalt leben können. Das ist in Deutschland nicht der Fall. So kann man sich nicht nur auf den Fußball konzentrieren", sagt Oberdorf in "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen.

"In England hast du mehr Topspiele"

Klubs wie der FC Bayern, wo alle Spielerinnen Profis sind, sind da eher die Ausnahme. In England sei das die Regel. Das Ergebnis: "In England hast du mehr Topspiele", sagt die 22-Jährige. Während die Teams in England in jedem Ligaspiel gefordert sind, klaffe in Deutschland eine Lücke zwischen den Topteams aus München, Frankfurt, Wolfsburg, Hoffenheim und dem Rest der Liga.

"Du musst jeden Gegner ernst nehmen", sagt Oberdorf zwar, "aber es ist keine internationale Erfahrung da, woher auch. In England hast du viele Mannschaften, wo du in der Liga immer wieder auf einem Topniveau spielst, und dadurch verbesserst du dich natürlich auch."