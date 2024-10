Zu viel Risiko? Ein Schuss, ein Tor - gegen die Bayern

Die Vor- und Nachteile der Bayern-Spielweise

"Als Frankfurter hätte ich die weiße Fahne gehisst", sagte Thomas Müller nach dem Spiel. Denn die Spielweise von Vincent Kompany ist Offensivfußball in Reinform: Bayern München hat den Ball, steht hoch, auch die Innenverteidiger sind selten hinter der Mittellinie zu finden.

Der Vorteil ist, dass der Ball hoch zurückgewonnen werden kann und der FC Bayern kaum Chancen zulässt. Zuletzt null gegen Werder Bremen, drei gegen Bayer Leverkusen, immerhin sechs gegen Eintracht Frankfurt.

Knackpunkte sind die Situationen, in denen das hohe Pressing nicht klappt, denn dann kommen Bayerns Innenverteidiger direkt in Eins-gegen-eins-Situationen.

Müller: "Machen diese Dinger furztrocken"

Ein so ballsicherer und schneller Stürmer wie Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt nutzte das aus: "Wir hatten einen Plan, dass ich einfach vorne bleibe und tief laufe, weil sie standen schon hoch", sagte der Doppeltorschütze.

Beim 1:1 (22. Minute) zog Raphaël Guerreiro den Kürzeren im Laufduell gegen den 25-Jährigen und vor dem 2:1 (35. Minute) durch Hugo Ekitike hängte Vorlagengeber Marmoush Dayot Upamecano ab. Für die beiden Stürmer der Eintracht fand Thomas Müller anerkennende Worte: "Die beiden sind in diesen Situationen Extraklasse und machen diese Dinger eben furztrocken weg."

Der 35-Jährige sieht keinen Grund zur Sorge: "Wenn nichts passiert oder wir den Ball gewinnen, dann sagt keiner: Oh, das war jetzt zu viel Risiko, sondern da sagt man: Wow, schau, wie aggressiv die Bayern sind!" Müller stand in Frankfurt über die volle Länge auf dem Platz und hatte nach dem Ausgleich in der Nachspielzeit noch zwei Chancen zum Siegtreffer.

Im Video: Thomas Müller nach dem Spiel im Interview