Surfen: Deutsche Meisterschaft | 13.10., 12 Uhr | im Livestream

Mit einer Traumkulisse im Südpazifik, einer Batterie an spektakulären Fahrten und Tricks, begeisterte das Surfen bei Olympia 2024 mit seinen Wettkämpfen in Tahiti für Begeisterung. Die Bilder liegen schon zwei Monate zurück; und so ist nun der perfekte Zeitpunkt, um sie wieder aufleben zu lassen: Die deutsche Surfelite - zu der selbstverständlich auch die Olympiateilnehmer gehören - trifft sich am Wavepool der Surf Town MUC, gelegen in Halbergmoos, zur deutschen Meisterschaft. Der Bayerische Rundfunk überträgt das Finale am Sonntag, 13. Oktober, ab 12 Uhr live im Stream.

Deutsche Meisterschaft in der Surftown: Weltpremiere mit Olympia-Startern

Der kürzlich eröffnete Wavepool in der Nähe des Münchner Flughafens ist der größte Surfpark Europas. Die Wellen können eine Höhe von 2,2 Metern erreichen. Die Location ist nicht nur die Trainingsstätte des deutschen Welleverbandes, sondern sorgt nun für ein Novum. Die deutsche Meisterschaft wird erstmals in Deutschland ausgetragen. Zuletzt zog es die besten deutschen Surfer für diesen Wettkampf nach Frankreich. Zudem liefert dieses Event eine absolute Weltpremiere: Erstmals findet eine nationale Meisterschaft in einem Wavepool.

Bei der deutschen Meisterschaft im Surfen kämpfen mehr als 100 Athletinnen und Athleten um den Titel. Mit dabei sind natürlich auch die Stars der Szene, wie die Münchner Eisbach-Surferin und Europameisterin Janina Zeitler sowie die Olympiateilnehmer Camilla Kemp und Till Elter.

Die Deutsche Meisterschaft im Surfen in der Surftown MUC: Der Bayerische Rundfunk überträgt das Finale am Sonntag, 13. Oktober, ab 12 Uhr im Livestream und in der ARD-Mediathek. Ihr Kommentator ist Jan Wiecken.